Abdurrahman Yıldırım: Fed, ‘Eylülde gel’ dedi

ABD Merkez Bankası Fed, dün faizi 75 baz puan artırarak yüzde 2.50’ye çıkardı. Fed Başkanı Jerome Powell ikinci kez 75 baz puan faiz artışını yaparken, finansal piyasaların ağustos ayını nispeten daha iyi geçirmesi için iyi bir ayar çekti.

Powell’ın piyasaların odaklandığı Fed’in faiz artırımlarında “bir noktada yavaşlama”ya gidileceği ifadesi şimdilik yetti. Atılan adımların ekonomiyi soğutmaya başlaması halinde faiz artırımlarını yavaşlatacaklarına yönelik açıklama ABD borsalarını uçurdu. Dolar zayıflarken, altın ve Euro güçlendi, ABD tahvil faizleri de gevşedi. Bugün açıklanacak ABD ikinci çeyrek büyüme rakamlarının kötü gelmesi ve olası bir teknik resesyon Fed’i eylül toplantısında yeniden 25 baz puanlık indirime veya pas geçme adımına zorlayabilir.

Başkan Powell’ın “bir noktada yavaşlama” açıklamasıyla piyasaların ağzına bir parmak bal çalıp “Eylülde gel” dedi.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı