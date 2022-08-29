Abdurrahman Yıldırım: Fed başkanı piyasaları acı ilaç içmeye hazırladı

Powell bundan sonra yaşanacakların da iyi acı ilaç niteliğinde olacağını ve uzun süreceğini belirtirken sözlerini süslemedi, doğrudan söyledi.

“Acı” anahtar kelimeydi. Bu acı ilaç içilmezse daha gündeme gelecek olanı daha acıydı ve kalıcıydı.

Enflasyonla savaşta girilen yol gül bahçesi değildi. Çok zorlu, uzun sürecek, dikenli bir yoldu. 14 yıl süren bir dönem bitiyor ve belki de bir 10 yıl daha zaman alacak yeni bir dönem başlıyordu.

Fed başkanı tarihi konuşma yaptı. Bol ve kolay para kazanma döneminin geri dönülmeyecek şekilde bittiğini ilan etti. Düğün bayram havasındaki piyasaları acı ilaç içmeye hazırladı.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı