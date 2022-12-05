Abdurrahman Yıldırım: Doların değerlenmesinin şimdilik sonu gelmiş olabilir

Gelecek yıl daha bir durulma, alınan önlemlerin sonuçlarını bekleme, belki son bir ince ayar çekme yılı olabilir.

Genel çerçeve bu ise ve karşımıza Rusya-Ukrayna savaşı gibi bir siyah kuğu faktörü çıkmayacaksa, doların değerlenmesinin şimdilik sonu gelmiş olabilir. Çünkü faizi ancak 1 puan daha artabilecek. Sonra durma veya geçiş dönemi başlayacak.

Doğal olarak dolar kazanını kaynatan harlı ateş yerini mum ışığına bırakacak. En azından doların çıkış hızı yavaşlayacak. İyi haberler doları aşağı yönlü etkileyecek. Fed başkanı bundan sonra da şahin konuşabilir. Ama bunun gerektirdiği şahin davranışı göstermediği sürece dolar gevşek seyredebilir. Eğer dolarda bir trend oluşacaksa bu aşağı yönlü olacak. Bu yılın son iki ayından başlayan hareketinde dolar genelde yatay dalgalı ve zaman da aşağı yönlü eğilim gösterdi ve bu durum bundan sonra da sürebilir.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı