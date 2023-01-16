Abdurrahman Yıldırım: Doları zayıflatan nedenler doları uçurdu

Geçen hafta ons fiyatı 1861’den 1920 dolara yükselen altın yüzde 2.9 değer kazandı. Her ne kadar gümüşteki artış altının gerisinde kalsa da, altının yükselişini sürdüreceği tahminleri yapılıyor.

Doları zayıflatan nedenler altını ise adeta uçuşa geçirdi. Fed’in faiz artırımlarını kısa keseceğinin netleşmesi altın fiyatlarının önünü erken açtı.

Geçen hafta ons fiyatı 1861’den 1920 dolara yükselen altın yüzde 2.9 değer kazandı. Her ne kadar gümüşteki artış altının gerisinde kalsa da, altının yükselişini sürdüreceği tahminleri yapılıyor.

8 Mart 2022’de 2070 dolara çıkan altın eylül sonunda 1.615 dolara kadar geriledikten sonra Fed’in faiz artışlarının sonuna yaklaştığından hareketle toparlandı.

Altının toparlanmasında 3 yıl aradan sonra Çin’in açılması ile altın talebinin artacağı beklentisini de rol oynuyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı