Abdurrahman Yıldırım: Bütün her şey tek adamın seçilmesi üzerine kurgulanmış

Büyümenin artması ve işsizliğin azalması zaten her seçim öncesinde siyasi iktidarın en önemli hedefi oluyor. Seçmenin memnun edilmesinin yolu büyümeden ve istihdamdan geçiyor. Enflasyon ise seçmen nazarında büyüme ve istihdam kadar önemli değil. Geniş seçmen ağının hafızası genellikle son bir yılla sınırlı. 1 yıllık ekonomik memnuniyeti veya memnuniyetsizliği oyunu etkileyebiliyor.

Bütün her şey seçim üzerine ve tek adamın seçilmesi üzerine kurgulanmış. 2021 ikinci çeyreğinden itibaren icraatların bütün hedefi, işin öznesi seçimi kazanmak olmuş. Bunun için de ekonomide dahil hemen her şey domine edilmeye çalışılıyor.

2023 seçimi bütün seçimler arasında en zor olanı olmaya adaydır. Hem seçimleri sürekli kazanan Erdoğan için final aşamasıdır ve son seçimde yenilgi almaması bakımından, hem de Cumhuriyetin 100’üncü yılına denk gelmesinden dolayı önemlidir.

İSO ve İTO seçimleri sanki öncü seçimlerdi. Tam katılımlı bir seçimi İSO’da ilk kez yaşadık. İTO seçimi ise 700 bin üyeyi geçerek dünyanın en büyük odası olmasının etkisiyle İstanbul’un Avrupa yakasında trafiği gün boyunca kilitledi.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı