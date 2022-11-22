Abdurrahman Yıldırım: Borsada yükseliş 2023’te de devam eder mi?

Şimdi dönelim bitişikte yer aldığı gibi “2023 yılında borsanın seyri ne olur?” sorusuna.

Öncelikle İstiklal Caddesi’ndeki terör eylemi sonrası hava sertleşti. Türkiye, Suriye’de sancılı bir operasyon yaparsa bunun etkisi de olur.

Bu etkiye rağmen Borsa İstanbul kazanımlarını koruyabilir ve bu yılki getiride dünya liderliğini koruyabilir.

Ama bu yılı getiride dünya lideri olarak kapatacaksa, aynı durum gelecek yıl tekrarlanmaz. İki yıl üst üste bir borsanın getiride dünya şampiyonluğu olmadı. Olmaz da. Olmaya kalkarsa yüzde 29’luk yabancı payının iyice azaldığını görürüz.

Kripto varlıklarda üst üste getiri liderlikleri oldu ama bu piyasa henüz hisse senetleri ile karşılaştırılabilir düzeyde değil.

2023 bir aynı zamanda seçim yılı. Seçime göre yıl tamamen iki ayrı karaktere ayrılabilir de. Aynı iktidar devam etse bile ekonomi politikalarında bazı değişikliklere gidebilir. Değişikliğe gidilmezse bazı tıkanmalar yaşanabilir. Bunun da etkisi söz konusu olabilir.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı