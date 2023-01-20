Abdurrahman Yıldırım: Azalan tasarruf sahipleri için yeni bir yatırım alternatifi

Geçen yıl euronun düşmesinden dolayı sadece ihracattan 14 milyar dolarlık kayba uğradık.

Bu yıl ise en azından böyle bir kayıp olmayabilir. Hem Fed’in duracak ve doların kısmen zayıf seyredecek olmasından, hem de Avrupa’da enflasyonun daha yüksek seyretmesinden ve daha fazla faiz artıracaklarından dolayı euro değerli kalabilir.

Bir de altının dünyada değerlenmesi Türkiye’de tasarruf sahipleri için yeni bir finansal seçeneğini ortaya çıkarır. Güçlü olan altın stokumuzun değerlenmesi zaten kazanç hanemize yazılır.

Altının ticaretini iyi yapıyoruz ve ana yatırım araçları arasında yer alıyor. Fiyatının istikrarlı bir şekilde artması altına yönelimi artırarak, negatif faizler ve tutulan döviz kurları nedeniyle seçenekleri iyice azalan tasarruf sahipleri için yeni bir yatırım alternatifi olabilir.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı