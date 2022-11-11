Abdurrahman Yıldırım: Altına gün doğdu

Fed’in erken duracağı, faizin tepe noktasının daha aşağıda kalacağı beklentisiyle ABD tahvil faizleri sert gerileyip dolar da buna eşlik edince altına gün doğdu. Onsu 1.760 dolara çıkan altın bir günde yüzde 2.7 değer kazandı. Gümüşün de öncülük etmesi altının bu yükselişte yalnız olmadığını gösteriyor.

Fed’in daha yavaş faiz artırması ve parasal sıkılaştırmayı azaltacağı beklentisi altın dışında diğer emtia fiyatlarını da hareketlendirdi.

Yıl sonuna doğru toparlanması beklenen ve gözü kulağı Fed’in faiz artırımlarını ne zaman durduracağında olan piyasalar için erken bir zafer durumu ortaya çıktı. Hatta bu durum erken zafer sarhoşluğu olarak da tanımlanabilir.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı