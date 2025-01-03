Abdullah Karakuş: Turizm Bakanlığı’nın bilgisine göre kış turizmi için 23 ülkede 74 milyon reklam gösterimi gerçekleştirilmiş

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Turizm Bakanlığı’na kış turizmi ve çeşitlilik için neler yapıldığını sorunca ilginç ve sıkı çalışma verileri geldi. Turizm Bakanlığı yetkililerinden aldığım bilgiler şöyle:

– Kış turizmini geliştirmeyi ve merkezleri tanıtmaya yönelik 23 ülkede dijital reklam kampanyaları ile 74 milyon reklam gösterimi gerçekleştirilmiş

– Kış turizmine ilgiyi artırmak amacıyla 6 ülkede film iletişimi gerçekleştirilmiş ve 4,5 milyon gösterim elde edilmiş

– GoTürkiye sosyal medya kanallarında 2024 yılı boyunca kış turizmine yönelik 36 adet paylaşım yapılmış, toplam 52 milyon gösterim elde edilmiş

– Kış sezonu boyunca kayak sporları, buz tırmanışı gibi deneyimlerin tanıtıldığı, sosyal medya trendlerine uygun ilgi çekici içeriklerle kış sporlarına yönelik iletişim çalışmaları devam ediyor

– Türkiye’nin resmi turizm tanıtım platformu olan GoTürkiyeinternet sitesinde kış turizmine yönelik rotalar ve ayrıntılı bilgiler yer alıyor

– 10 dilde yayın yapan https://skiing.goturkiye.com/sayfasında Kayseri-Erciyes, Bursa-Uludağ, Erzurum-Palandöken, Bolu-Kartalkaya, Kars-Sarıkamış, Kocaeli-Kartepe, Isparta-Davraz, Rize-Ovit ve Antalya-Saklıkent kayak merkezlerinin tanıtım bilgileri bulunuyor

– Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) faaliyetleri kapsamında Nisan 2024 tarihinde Euronews Travel internet sitesinde yayınlanan “Türkiye’de Tren Yolculukları” konulu makalede kış turizmine yer verildi

– Nisan 2024 tarihinde Al Jazeera Mubasher internet sitesinde yayınlanan “Türkiye’de Aileyle Birlikte Yapılabilecek En Güzel 10 Aktivite”” adlı makalede kayak merkezlerine de yer verildi.

Abdullah Karakuş’un yazısı