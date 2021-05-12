Abdulkadir Selvi: Sayın Babacan siz AK Parti milletvekili sıfatıyla herkesi trollemişsiniz

AK Parti milletvekiliyken, AK Parti’ye kurulmak istenen kumpasın “tam göbeğinde” yer aldığını katıldığı bir TV programında kendisi itiraf eden Ali Babacan, bu konunun tartışılacağını hatta eleştirilerin odağında yer alacağını düşünmeliydi. Belli ki hesap etmemiş. Çünkü gelen eleştirilere, “Sayın Erdoğan’ın trolleri yine harekete geçti” diye karşılık verdi.

Bir yanda Erdoğan’ı tasfiye projesinin başında yer alacaksınız diğer yandan ise aynı tarihlerde Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına imza vereceksiniz. Sonra bu ortaya çıkınca sizi eleştirenleri trollükle suçluyorsunuz. Sayın Babacan siz AK Parti milletvekili sıfatıyla o sırada herkesi trollemişsiniz.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı