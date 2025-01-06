Abdulkadir Selvi: PKK-YPG’de görev almış ama suça bulaşmamış olanlarsa yerel güvenlik güçleri olarak istihdam edilecek

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PKK-YPG yönetimi ile yeni Suriye yönetimi arasında iki görüşme yapıldı.

PKK-YPG’nin silah bırakma karşılığında resmi Suriye ordusunda bir tümen ya da kolordu istediği söylendi.

ABD’nin desteğiyle Suriye’nin petrol yataklarına çöken terör örgütünün bunu yüzde 50 yüzde 50 paylaşmayı teklif ettiği ileri sürüldü.

PKK-YPG, Suriye’de varlığını korumak için bir yandan Rusya’ya ‘Türkiye ile aramızı düzeltin’ diye çağrı yapıyor. Diğer yandan İsrail’le irtibat kurmaya çalışıyor. ABD’yi bölgeden çekilmemeye ikna etmek için çaba gösteriyor. Ama şu ana kadar istediklerini elde edemediler. Ama bundan vazgeçmiş değiller.

Peki yeni Suriye yönetiminin tavrı ne oldu? Bunları müzakere dahi etmediler. PKK-YPG’ye silahları bırakmaları şartını koştular. Bu kararlılık önemli. Çünkü eğer PKK-YPG silah bırakmazsa o zaman Suriye devrimi neden oldu? Diğer silahlı gruplar bu karara uyacaklarını açıkladılar. PKK-YPG silah bırakmazsa bu kez onlar da silahlı mücadeleye dönmezler mi? Bu Suriye’de yeniden iç savaş demektir.

PKK-YPG silah bırakacak. PKK-YPG içinde Suriyeli olmayanlar ülkeyi terk edecek. Sayıları 20 kişi olduğu söylenen PKK-YPG’nin yönetim kademesi, başta Almanya olmak üzere İsviçre ya da Belçika’ya gidecek.

PKK-YPG’de görev almış ama suça bulaşmamış olanlar ise yerel güvenlik güçleri olarak istihdam edilecek.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı