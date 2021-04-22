Abdulkadir Selvi: Muhalefet bu kez de ‘165 milyar dolar nerede’ kampanyası düzenlerlerse şaşmam

Erdoğan, 128 milyar dolar işini dağdaki çobanın anlayabileceği bir sadelikte ama rakamlarla anlattı. Buharlaşmış bir para olmadığını söyledi. “Halihazırda Merkez Bankamızın 90 milyar dolara yakın rezervi var” dedi.

“Merkez Bankası kaynaklarından 30 milyar dolar cari açığın finansmanı için kullanılmıştır. Yabancı sermaye çıkışı için kullanılan rakam 31 milyar doları bulmuştur. Reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltmak için talep ettiği kaynak da 50 milyar dolara ulaşmıştır. Vatandaşlarımız da 54 milyar dolar karşılığı döviz ve altın alarak tasarruf tercihlerinde değişikliğe gitmiştir. Gördüğünüz gibi, sadece 4 kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı” dedi.

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Peki muhalefet verilen bu bilgilerden dolayı ikna olup, 128 milyar dolarla ilgili kampanyayı bitirir mi? Kesinlikle hayır.

Bu kez de “165 milyar dolar nerede” kampanyası düzenlerlerse şaşmam.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı