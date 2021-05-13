Abdulkadir Selvi: Konuşmamızda Erdoğan’ın bir cümleyi iki kez kullanması dikkatimi çekti

Kısa konuşmamız sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir cümleyi iki kez kullanması dikkatimi çekti.

Mescid-i Aksa’ya saldırıları konuşurken Cumhurbaşkanı “İçimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmak isteyenlere karşı yazınız çok güzel oldu” dedi.

Reklam

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmamız sona ermeden siyasi ikiyüzlülük ve ihanet konusu gündeme geldi.

Osman Bölükbaşı, partisinden milletvekili seçilip, ilk fırsatta Demokrat Parti’ye geçen milletvekilleri için, “O kadar ihanet gördüm ki, gönlüm Karacaahmet Mezarlığı’na döndü” demişti.

Elinden tutup cumhurbaşkanı, başbakan ve bakan yaptığı kişilerin ihaneti karşısında Erdoğan’ın ne düşündüğünü merak ettim. Kişisel bir şey söylemedi. Şahsını değil, davayı ön plana çıkardı.

Reklam

“Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmak istiyorlar” dedi.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı