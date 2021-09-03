Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi hanım ne düşünüyor, merak ediyorum

Ancak çocuk sahibi olmak gibi ulvi bir duyguyla kendisinden yardım isteyen bir kadının talebini imalı bir dille kamuoyuyla paylaşmaktan zerre kadar hicap duymayan Tanju Özcan hakkında CHP yönetiminin harekete geçmemesi, onayladıkları anlamına geliyor.

Başörtüsü yasağını CHP’nin geçmişteki bir yanlışı olarak gören, Parti Meclisi’ne başörtülü Sevgi Kılıç’ı alan Kılıçdaroğlu bu konuda ne düşünüyor merak ediyorum.

Kılıçdaroğlu’nu geçtim eşi Selvi Hanım ne düşünüyor, onu merak ediyorum.

Hem başörtülüler konusunda bir açılım yapacaksınız hem Bolu belediye başkanınız “tesettürlü” vurgusuyla iğrenç bir konuşma yapacak siz ona sessiz kalacaksınız.

Olmuyor Kemal Bey olmuyor. Konuşulacaksa şimdi konuşulmalı.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı