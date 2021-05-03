Abdulkadir Selvi: Kadın cinayetlerinin çözümünde kamuoyu baskısı devam etmezse mücadeleyi kaybederiz

Kadın cinayetleri konusunda eğer adli bilirkişilerin titiz çalışmaları olmasa Pınar Gültekin’in yaşıyor iken yakıldığı tespiti yapılamayacaktı. Şule Çet’in tecavüz edildikten sonra Yelken Plaza’nın 20. katından atıldığının üstü örtülecekti. Duygu Delen’in dördüncü katın balkonundan kendini attığı ya da düştüğü iddiası ile yargı yanıltılmak istenecekti.

O nedenle adli bilirkişilere ve Adli Tıp Kurumumuza çok şey borçluyuz.

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Kadın cinayetleri konusunda yargının duyarlılığının her olayla birlikte daha da arttığı dikkat çekiyor. Bu noktada Duygu Delen olayında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hassasiyetinin altını özenle çizmek istiyorum.

Tek bir kelime ile ifade etmek istiyorum. Kadın cinayetlerinde çözümün yolu kamuoyu duyarlılığından geçiyor. Kamuoyu baskısı devam etmezse bu mücadeleyi kaybederiz.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı