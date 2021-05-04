Abdulkadir Selvi: İYİ Parti, Akşener’in ortak aday olması görüşünde

Akşener’in aday olmayacağı yönündeki mesajlarına rağmen İYİ Parti cephesinde, hava tam tersine. İYİ Parti, Akşener’in ortak aday olması görüşünde. İYİ Parti yöneticileriyle konuştum. Üç gerekçe sıraladılar.

Akşener siyasetin yükselen yıldızı.

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Tek kadın aday olarak avantajlı.

Muhafazakâr kesimden de oy alma şansı yüksek.

Demirel’in dediği gibi, “Siyasette 24 saat uzun bir süredir”, 2023’e kadar çok şey olur. Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı denklemindeki en güçlü adaylarından biri olma özelliğini koruyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı