Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun CHP yönetimine dayatmada bulunduğu düşünülüyor

Ekrem İmamoğlu’nun her defasında Cumhurbaşkanı adaylığı ile gündeme gelmesinin CHP Genel Merkezi’ni rahatsız ettiği söyleniyor. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığıyla ilgili her açıklamasının Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinde kaşların çatılmasına neden olduğu ifade ediliyor. İmamoğlu’nun sürekli olarak Cumhurbaşkanı adaylığını gündemde tutarak CHP yönetimine bir dayatmada bulunduğu düşünülüyor. Kılıçdaroğlu belediye başkanlarının hizmete odaklanmalarını istemişti.
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Dr. Gökçen Erdoğan’la cinselliğe dair en çok merak edilenler…
‘Pandemide cinsselik’ konuşmak üzere buluştuğum Yrd. Doç. Dr. Gökçen Erdoğan cinsel terapi, vajinismus (vajina girişindeki kasların istemsizce kasılması sonucu cinsel birlikteliğin gerçekleşememesi) tedavisi ve genital estetik deyince de akla gelen simlerden.
Covid günlüğü: Hem hasta hem hasta bakıcı olmak çok zorluyor
“Nefes darlığı yaşamak sakin kalmayı zorlaştırıyor. Beni en çok zorlayan kısım bu oldu. Moralinizi sağlam tutmanız gereken yer de esasen tam olarak burası.”
AKP’li rektör yardımcısı, gazeteci zehirleme önerisinde bulundu
AKP Siyasi Erdem ve Etik Kurul Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Kemalettin Aydın, Twitter üzerinden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, gazeteci Erk Acarer’i zehirleme önerisinde bulundu.
‘Soğuk cüzdan’a talep patladı
Peş peşe iki kripto para borsasının ‘kepenk kapatması’nın ardından, kripto paraların daha güvenli saklanabileceği düşünülen cüzdanlara ilgi arttı.
CHP’li vekil hesapladı: Bakan yardımcısının aylık maaşı 176 bin 727 lira
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz bu kez de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın aylık maaşını ortaya çıkardı. CHP’li vekilin paylaştığı belgelere göre Alpaslan’ın aylık maaşı 176 bin 727 lira.