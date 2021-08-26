Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun, CHP genel başkanlığına yöneldiği ifade ediliyor

Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki en kritik soruyu Ekrem İmamoğlu’nun tavrı oluşturuyor. İmamoğlu, 23 Haziran’da İstanbul seçimlerini ikinci kez kazandığı andan itibaren kendini doğal cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor. Kılıçdaroğlu’nun bütün hamlelerinin temelinde ise İmamoğlu’nu aday yapmama yatıyor.

Kılıçdaroğlu’nun tavrı karşısında İmamoğlu’nun da yeni bir stratejiye yöneldiği söyleniyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önünün kesilmek istendiğini gören İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanlığı’na yöneldiği ifade ediliyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı