Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun anketinde Mansur Yavaş önde

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İmamoğlu’nun anketinde de Mansur Yavaş önde çıkmış. Fakat Özgür Özel’le ilgili veriler İmamoğlu’nun dikkatini çekmiş. Anket firmasından bu yönde bir rapor istenmiş. Çıkan sonuç Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’nun oylarını aşağıya çektiği yönünde çıkmış. Bunun üzerine İmamoğlu ekibi bir karar almış.

Artık sosyal medya paylaşımlarında ve İmamoğlu’yla ilgili haberlerde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatını kullanacaklarmış. Zaten son dönemlerdeki paylaşımlarda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı vurgusu dikkatimi çekiyordu. Böylece kendisine Özgür Özel’den bağımsız bir kimlik oluşturmayı hedeflemiş.

Mansur Yavaş ise bu süreci “yalnız kovboy” edasıyla yürütüyor. Güçlü bir ekibi yok. Bir medyası yok. Ama hata yapmamaya özen gösteriyor.

Konserlere harcanan paralardan dolayı ağır bir darbe yediği bir gerçek. Ancak kayyum politikası nedeniyle Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in DEM Parti’yle yakınlaşmasının aksine Mansur Yavaş uzak durmayı tercih ediyor. Milliyetçi bir çizgiyi temsil etmesi nedeniyle DEM’den ve kayyum politikalarından kendisini ayrıştırması Mansur Yavaş’ın işine yarıyor. Yavaş, milliyetçi kimliğini koruyan, PKK çizgisine uzak duran tutumuyla Ekrem İmamoğlu’nun önüne geçmiş durumda.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı