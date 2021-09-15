Abdulkadir Selvi: ‘İmamoğlu’nu Yavaş yaktı’ değerlendirilmesi yapılıyor

Anketlerde Erdoğan’ın karşısında, en çok oy alan iki isim olarak Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu ön plana çıkıyordu. Ancak Mansur Yavaş’ın, cumhurbaşkanı adaylığını düşünmediğini, bir dönem daha Ankara’ya hizmet etmek istediğini açıklamasından sonra gözler İmamoğlu’na çevrilmişti. Ekrem İmamoğlu da, “Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok” diye açıklama yapmak durumunda kalmıştı. İmamoğlu’nun bu açıklamasının, CHP Genel Merkezi’nde “Geri adım atmak zorunda kaldı” şeklinde değerlendirildiği söyleniyor. “Mansur Yavaş, aday olmayacağını açıklayınca İmamoğlu da açıklama yapmak zorunda kaldı. Ekrem İmamoğlu’nu Mansur Yavaş yaktı” değerlendirilmesi yapılıyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı