Abdulkadir Selvi: Erdoğan talimat verdi, 17 Mayıs’tan sonra üç sınır kapısı da açılıyor

Van ekonomisine İranlı turistlerin katkısı önemli. Pandemi sürecinin uzaması ile bir de İranlı turistler gelmeyince Van ekonomisi zarar gördü. 1 milyar dolarlık bir kayıptan söz ediliyor. Özellikle 21 Mart’ta yani Nevruz’da İranlılar tatil ve eğlence için Van’ı tercih ediyorlardı. Van’a gelen 500 bin İranlı turistten söz ediyoruz.

İran’dan İstanbul’a, Antalya’ya uçakla gitmek mümkün ama sınır kapıları kapalı olunca Van’a geçmek mümkün olmuyor. Van’la İran arasında Kapıköy, Gürbulak ve Esendere gümrükleri hizmet veriyor.

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Vanlılara buradan müjdeli bir haber verelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 17 Mayıs’tan sonra üç sınır kapısı da açılıyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı