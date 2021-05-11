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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan sayesinde hayal edemeyeceğin makama gel, sonra dön hakaret et

Erdoğan’a en ağır hakaretleri Kılıçdaroğlu yapıyor. Kemal Bey o konuda rasyonaliteyi iyice kaybetti. Erdoğan’a hakarette Kılıçdaroğlu ile yarışan iki isim daha var. Biri Ali Babacan, diğeri Ahmet Davutoğlu. Her iki isim de Erdoğan sayesinde başbakan, AK Parti genel başkanı, başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı olmuşlar. Bugün siyasette bir varlık gösterebiliyorlarsa, Erdoğan onları bu görevlere getirdiği içindir.

Erdoğan sayesinde hayal bile edemeyeceğin makamlara gel, sonra siyasi velinimetine dön hakaret et…

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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