Abdulkadir Selvi: Erdoğan salona girince kadınlar etrafını sardı

Önce Anadolu Yayıncılar Derneği’nin Medya Ödül töreni için bulunduğum Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden gözlemlerimi aktarmak istiyorum.

Anadolu medyasından meslektaşlarımızla ve siyasetçilerle bir araya geldik. Sadece Külliye’nin nabzı değil, Anadolu’nun nabzı da siyaset diye atıyor. Herkes 2023 seçimlerini konuşuyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki programlarda kadınların temsil oranı her geçen gün daha çok artıyor. Bunda Erdoğan’ın tercihinin etkili olduğu belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin yapılacağı salona girince kadınlar etrafını sardı. Selfie çektiren çoktu. Erdoğan onları kırmadı, selfie çekmelerini bekledi. Görevliler, program başlayacak diye uyarmasa selfie işi daha devam edecekti.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı