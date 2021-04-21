Abdulkadir Selvi: Erdoğan kurmaylarına ‘Çıkın, anlatın, konuşun’ talimatı verdi

128 milyar dolarla ilgili tartışmalar siyasetin tansiyonunu yükseltti ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda rahat olduğu gözleniyor. Çünkü Erdoğan, yapılan her işlemin kaydının tutulduğunu ve Merkez Bankası kaynaklarının gerektiği zamanda ve doğru bir şekilde kullanıldığını düşünüyor. Erdoğan’ın bu konuda kendine olan güveni tam diyorum ama o, bunun topluma doğru bir şekilde anlatılması gerektiğine inanıyor. O nedenle AK Parti MYK toplantısında, kurmaylarına, “Çıkın, anlatın, konuşun. Ne yapıldığını millete izah edin” talimatını veriyor. “Muhalefetin yalanlarını millete izah edin arkadaşlar” diyor.
SON HABERLER
Metin Lokumcu davası: 13 polis ‘nihayet’ hakim karşısına çıkıyor
Trabzon ve Hopa emniyet müdürü dahil olduğu 13 polis hakkında tam dokuz yıl beş ay sonra hazırlanabilen iddianamede sanıkların ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla iki yıldan altı yıla kadar hapsi isteniyor.
Metin Lokumcu için adalet!
21 Nisan 2021 günü başlayacak yargılama sadece Metin hocanın davası değil, üstümüze örtülen bu cezasızlık toprağının Rabia Naz’ın, Oğuz Arda’nın, Kemal Kurkut’un, bize ‘münasip görülen’, ‘üzerinde durmaya gerek görülmeyen’, ‘doğal ölümlerimiz’in davası.
Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin talebine AİHM’den ret
Cumhuriyet gazetesinin eski yazar ve yöneticileri ve Ahmet Şık’ın, ‘siyasi nedenler’le yargılandıkları gerekçesiyle davalarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire’de yeniden görülmesi talebi reddedildi.
Fenerbahçe’nin kendine edebileceği en büyük ihanet
Ali Koç döneminde birçok transfer fiyaskosu yaşandı. Bunun bedelini de diğer branşlar ödüyor.
UEFA’ya bağlı federasyonlar ‘süper lig’i ‘aforoz etti’
UEFA’ya bağlı 55 üye ülke federasyonu, yeni kurulan ‘Avrupa Süper Ligi’ni kınayan bildiriyi oy birliği ile kabul etti.