Abdulkadir Selvi: Erdoğan kurmaylarına ‘Çıkın, anlatın, konuşun’ talimatı verdi

128 milyar dolarla ilgili tartışmalar siyasetin tansiyonunu yükseltti ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda rahat olduğu gözleniyor. Çünkü Erdoğan, yapılan her işlemin kaydının tutulduğunu ve Merkez Bankası kaynaklarının gerektiği zamanda ve doğru bir şekilde kullanıldığını düşünüyor. Erdoğan’ın bu konuda kendine olan güveni tam diyorum ama o, bunun topluma doğru bir şekilde anlatılması gerektiğine inanıyor. O nedenle AK Parti MYK toplantısında, kurmaylarına, “Çıkın, anlatın, konuşun. Ne yapıldığını millete izah edin” talimatını veriyor. “Muhalefetin yalanlarını millete izah edin arkadaşlar” diyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı