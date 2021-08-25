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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan ‘El insaf’ diye tepki gösterdi ama muhalefette böyle bir kulis var

Muhalefette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın görüşmesine dayanan bir kulis bilgisi varmış. Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a demiş ki, “Afganistan’da Amerikalı şirketleri var. Orada çalışan Afganlılar var. Bir de bize istihbarat sağlayan Amerikalılar var. Biz onları vatandaş olarak alacağız. Ama bizim vatandaşlık işlemlerimiz 1 yıl sürüyor. Bunların vatandaşlık işlemlerinin devam ettiği sürede bir müttefik ülkede toplanması lazım.”

Bu iddia ABD tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “El insaf” diye tepki gösterdi. Ama muhalefette böyle bir kulis var.


Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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