Abdulkadir Selvi: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ikinci gündem maddesi PKK-YPG’ye askeri harekat konusuydu

Erdoğan-Bahçeli görüşmesine dönmek istiyorum.

İki önemli ayağı var.

1- 28 Aralık’ta İmralı’ya giden DEM heyeti, siyasi partilerle görüşmelerini tamamladı. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı da ziyaret ettikten sonra İmralı’ya gidecekler.

Yeni sürece siyasi partilerden destek geldi. Kandil ve DEM ise direniyor. Öcalan’ın ise silah bırakma çağrısı yapmaya hazırlandığı söyleniyor.

Öcalan çağrı yapar ama PKK-YPG silah bırakmazsa ne olacak?

Kandil, Öcalan’ın çağrısına olumlu karşılık verip silah bırakma kararı alırsa ne yapılır?

Erdoğan, Bahçeli görüşmesinin gündem maddelerinden biri buydu. Devletin elindeki bilgiler ışığında değerlendirme yapıp, yeni kararlar aldıkları belli

2- Suriye’deki SDG ambalajlı PKK-YPG varlığı, Kandil’deki PKK varlığından daha tehlikeli hale geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir gece ansızın gelebiliriz” dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, askeri operasyondan söz etti. Türkiye, kansız bir geçiş için zaman tanıdı ama bunun istismar edilmeye çalışıldığı anlaşılıyor. O nedenle askeri harekât gündemde.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ikinci önemli gündem maddesi de PKK-YPG’ye yönelik askeri harekat konusuydu.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı