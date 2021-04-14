Abdulkadir Selvi: Emekli amirallerin sorgusu ilginç bilgilere ulaşmamızı sağladı

Sarıklı amiralle başlayıp, Montrö’yle devam eden bu süreç bir gece yarısı, “Yüce Türk milleti!” hitabıyla başlayıp, “Aksi halde” diye devam eden, darbe çağrışımı yapan bir bildiriye neden oldu.

Emekli amirallerin sorgusu ilginç bilgilere ulaşmamızı sağladı. Emekli amiral Semih Çetin’in “‘Bu bir darbe metnidir’ diye üzerlerinde durdukları birkaç husus var, onlar da son iki saat içerisinde metne dahil edilmiş” dediği noktalardan biri de, “Yüce Türk milleti” hitabıydı. Semih Çetin, kendisine gönderilen metinde, “Yüce Türk milleti” ifadesinin yer almadığını, sonradan eklendiğini söylemişti. Bildiriye “Yüce Türk milleti” ifadesini, emekli tuğamiral İlker Güven’in eklediği ortaya çıktı.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı