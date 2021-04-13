Abdulkadir Selvi: Emekli amirallerin bakan ismi vermediği söyleniyor

Emekli amirallerin TSK içindeki muvazzaflarla sosyal münasebetleri olabilir. Netice itibariyle aynı ocaktan yetişiyorlar. Ama bildirinin hazırlanma sürecinde TSK içinde bir bağlantı tespit edilemedi. Ayrıca bir yurtdışı irtibatı da ortaya çıkmadı. Bildiriye son şekli emekli amiral Ergun Mengi’nin verdiği ifade edildi.

Üzerinde durulan bir nokta da bildirinin önceden ‘AKP’li bir bakana’ gönderildiği şeklindeki iddiayı ortaya atan şahsın, yakın çevresine bunu bir çıkarım nedeniyle dile getirdiğini ifade etmesi. Sorguda emekli amirallerin bakan ismi vermediği söyleniyor. Oysa iddiayı ortaya atan şahıs, canlı yayında çok kesin ifadeler kullanıyordu.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı