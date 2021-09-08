Abdulkadir Selvi: Bu sonuçları en çok iktidar partisinin dikkate alması gerekiyor

Optimar’ın anketine katılanların yüzde 31.8’i AK Parti çözer diyor. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 20.5 çıkıyor. İYİ Parti diyenler ise yüzde 4.7’de kalıyor. Katılımcılar muhalefet çözer demiyor. Muhalefetin bunun üzerinde düşünmesi lazım.

Konsensus ise “Ekonomiye güveniyor musunuz?” diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 36’sı güveniyorum, yüzde 28’i güvenmiyorum demiş. Ne güveniyorum ne güvenmiyorum diyenlerin oranı ise yüzde 36 çıkmış.

Halkımız ekonomide sorunların çözümü için çare olarak AK Parti’yi gördüğüne göre bu sonuçları en çok iktidar partisinin dikkate alması gerekiyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı