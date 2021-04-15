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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına destek mi veriyor

Akşener de, “Kılıçdaroğlu aday olmayı düşünebilir. Seçime daha çok zaman var. O zamana kadar ne olur, ne biter, hepimiz görürüz” karşılığını verdi.

Bu ne anlama geliyor? Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına destek mi veriyor? Peşinen söyleyeyim, hayır.

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Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda en etkili isim yine Akşener olacak. Yine diyorum çünkü 24 Haziran 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak adaylığını engellemişti. Bu kez de altın hisse Akşener’in elinde. Ortak aday mı çıkacak, Meral Akşener aday olacak mı, ilk tura her parti kendi adayıyla mı girecek, ortak aday olursa kim olacak? Kilit isim Akşener. Aday olmasa da kimin aday olacağını belirleyecek.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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