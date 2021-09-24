Abdulkadir Selvi: AK Parti, Kürtler olmadan seçim kazanamayacağını gördü

Ama 2023 seçimini kazanma adına CHP ve Türk milliyetçiliği iddiasındaki İYİ Parti, HDP-PKK’ya göz kırparken, AK Parti’nin de Kürt seçmenini kaybetmemesi gerekiyor. AK Parti, Kürtler olmadan seçim kazanamayacağını İstanbul seçimlerinde gördü. Onun için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Diyarbakır’da başlattığı “Kavilleşme” sürecinin yeni bir politikaya dönüştürülmesi gerekiyor. Tabii MHP’yi tedirgin etmeden.
SON HABERLER
Bebeğe Covid aşısı: Bakanlığın haberi var, soruşturma yürütüyor
Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlışlıkla Covid-19 aşıları yapıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
TTB: Kurugöl’ün açıklamaları hayret verici
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere Covid-19 aşısı yapıldığına dair açıklamalarına tepki gösterdi ve bilim insanlarını, sağlık çalışanlarının emeklerini hiçe sayan ve aşı tereddüdüne yol açan açıklamaları konusunda sorumluluğa davet etti.
MHP’de yedi ihraç
MHP Merkez Disiplin Kurulu, yedi kişinin partiden ihraç edilmesine karar verdi.
F-35 sevdası: Türkiye, ABD’li lobi şirketiyle 1,5 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı
ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre Türkiye, F-35’lerle ilgili olarak lobi faaliyeti yapması için hukuk firması Arnold & Porter Kaye Scholer ile anlaşmasını uzattı. Buna göre, 1,5 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalandı.
Merkez’in swap hariç net rezervi eksi 40,2 milyar dolar
Merkez Bankası’nın (MB) toplam rezervleri 17 Eylül haftası itibariyle 120,8 milyar dolara yükseldi. Aynı haftada net rezervler 28,4 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezerv ise eksi 40,2 milyar dolar.