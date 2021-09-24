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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: AK Parti, Kürtler olmadan seçim kazanamayacağını gördü

Ama 2023 seçimini kazanma adına CHP ve Türk milliyetçiliği iddiasındaki İYİ Parti, HDP-PKK’ya göz kırparken, AK Parti’nin de Kürt seçmenini kaybetmemesi gerekiyor. AK Parti, Kürtler olmadan seçim kazanamayacağını İstanbul seçimlerinde gördü. Onun için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Diyarbakır’da başlattığı “Kavilleşme” sürecinin yeni bir politikaya dönüştürülmesi gerekiyor. Tabii MHP’yi tedirgin etmeden.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı


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