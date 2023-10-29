ABD’de Cadılar Bayramı kutlamalarına silahlı saldırılar: Altı ölü, 50 yaralı

ABD’de, Cadılar Bayramı kutlamalarında (Halloween) üç ayrı eyalette düzenlenen silahlı saldırılarda ilk belirlemelere göre altı kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

AA’nın haberine Louisiana eyaletindeki Lake Charles kentinde polis, yerel saatle gece yarısından önce silahlı saldırı ihbarı alındığını belirtti.

Evdeki bir partide çıkan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu altı kişinin yaralandığını bildiren polis, saldırganın kimliğine ilişkin açıklama yapmadı.

NBC News’un haberine göreyse Texas eyaletinin Texarkana kentindeki kutlamalarda meydana gelen silahlı saldırıda üç kişi öldü, üç kişi de yaralandı.

Böylece ülkede Cadılar Bayramı kutlamalarında meydana gelen silahlı saldırılarda ölü sayısı altıya, yaralı sayısı da 50’ye yükseldi.

Indiana eyaletinin Indianapolis, Florida eyaletinin Tampa ve Illinois eyaletinin Chicago kentinde Cadılar Bayramı kutlamalarında silahlı saldırılar meydana gelmişti.

Saldırılarda üç kişi ölmüş, 41 kişi de yaralanmıştı.