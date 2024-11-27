ABD'nin en çok aranan firarilerindendi: 21 yıl sonra Galler'de yakalandı

ABD’de 2003’te meydana gelen çifte bombalama olayının şüphelisi 46 yaşındaki Daniel Andreas San Diego, Galler’de yakalandı.

Fotoğraf: Fox News

FBI daha önce Daniel San Diego’yu ‘hayvan haklarıyla bağlantılı bir aşırılıkçı’ olarak tanımlamıştı.

Diego 2003’te San Francisco’da iki ofis binasını bombalamakla suçlandı.

ABD’nin ‘en çok aranan teröristler’ listesine ülke içerisinden giren ilk kişi olmuştu ve yakalanmasını sağlayacak bilgiye karşılık 250 bin dolar ödül belirlenmişti.

İlk bombalama 28 Ağustos 2003’te California Emeryville’de Chiron Life Science Center ofisinde meydana geldi. Bu şirketin hayvanlar üzerinde test yapan firmalarla bağlantılı olduğu savunuluyordu.

İkinci bomba yine tesiste bulundu ancak imha edilemeden patladı. Güvenlik yetkilileri bunun olaya müdahale edenleri hedef almak üzere planlandığını söyledi.

Diego 2004 Temmuz’unda bombalamalarla ilgili olarak soruşturmaya dahil edilmiş ancak yakalanamamıştı.

BBC Türkçe‘nin haberine göre Diego pazartesi Galler’de terörle mücadele polisi ve Kuzey Galler polis teşkilatının operasyonuyla kırsal bölgedeki bir evde yakalandı.

Britanya’nın bir parçası olan Galler, Diego’nun ABD’ye iadesi için işlemler başlattı.

FBI’ın Diego’nun yakalanmasının ardından yayınladığı ilan… Fotoğraf: FBI

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Christopher Wray “Daniel San Diego’nun 20 yıldan fazla süre sonra yakalanması şunu gösteriyor: Ne kadar zaman alırsa alsın, FBI sizi bulur ve adalete teslim eder” yorumunu yaptı.

Wray “Ülkemizde görüşlerinizi ifade etmenin doğru yolları ve yanlış yolları vardır. Şiddet ve yıkım, doğru yol değildir” dedi.