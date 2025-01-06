ABD’nin 17 eyaletinde porno kısıtlaması: VPN aramaları ‘patladı’

ABD’nin 17 eyaletinde 1 Ocak 2025 itibarıyla porno sitelerine kimlik doğrulamasıyla giriş uygulaması başlatıldı. Kısıtlamayla birlikte Amerikalıların VPN aramaları ‘patladı.’

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Free Web Turkey’in haberine göre ABD eyaletlerinin üçte birinden fazlası, Pornhub gibi popüler porno sitelerine erişimi engelleyerek çevrimiçi yetişkinlere yönelik içeriklere kısıtlama getirdi.

Kısıtlama getirilen eyaletler şöyle: Montana, Idaho, Utah, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Teksas, Indiana, Arkansas, Louisiana, Missouri, Alabama, Virginia, Kuzey ve Güney Carolina ve Florida.

Fotoğraf: Independent

Independent’ın haberine göre kısıtlama 18 yaş altındakileri hedefliyor. Georgia’nın temmuzda kısıtlamaya katılacak 18’inci eyalet olması bekleniyor.

Yasayla birlikte kullanıcılar Pornhub’a ve diğer porno sitelerine kısıtlamaları VPN indirerek aşmaya çalışıyor.

Google net rakam vermese de 2 Ocak’ta ülkedeki ‘vpn’ aramaları için 100’lük değer belirledi. Bu değer 30 Aralık’ta 37, 31 Aralık’ta 55’ti. 1 Ocak’ta 91’e sıçradı.

Aynı dönemde Florida’da ‘VPN sağlayıcıları’, ‘internet pornografisi’ ve ‘bilgisayar virüsü’ gibi terimlerin aramaları da Google’ın ‘patlama’ kategorisine alındı.

VPNMentor’un siber güvenlik araştırmalarına göre de Florida’da yasa yürürlüğe girdikten sonra VPN kullanımı yüzde 1150 oranında arttı.

Özel Sanal Ağ’lar (Virtual Private Network-VPN)

VPN, internet kullanıcılarına sanal ortamda ‘anonim’ kalma şansı sunuyor hem de yasakları aşmayı sağlıyor. Özel sanal ağların kurulu olduğu bilgisayarlar, interneti yurt dışındaki başka bir ağdan alıyor.

Bu sayede internet bu ülkedeki tek bir IP adres üzerinden sağlanıyor ve yurt içindeki engellemelerle, hükümet tarafından takip edilme sistemi devre dışı bırakılıyor.

Ücretli ve ücretsiz birçok VPN servisi dünya genelinde yasakları aşmak için en popüler ve en güvenilir yöntem.

Bilgileri şifreleyen ve başkalarının eline geçmesine izin vermeyen sanal ağlarda en güvenilir olanları bulmak önemli.