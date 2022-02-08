Britanya’da porno sitelerine yaş doğruluma zorunluluğu getiriliyor

İnternet güvenliği yasasında yeni bir düzenlemeyle Britanya’da porno siteleri kullanıcılarının yaşını doğrulaması gerekecek.

Çevrimiçi güvenlik yasa taslağının bir parçası olan mevzuat, çocukların cinsel içeriklerden daha iyi korunmasını amaçlıyor.

Düzenlemeyle kullanıcıların kredi kartı veya üçüncü parti hizmetlerle 18 yaş ve üstü olduğunu kanıtlaması istenecek.

Bunu yerine getirmeyen pornografik içeriğe sahip sitelere küresel cirolarının yüzde 10’u kadar para cezası uygulanabilecek.

Çevrimiçi güvenlik yasasının önümüzdeki aylarda parlamentoya gelmesi bekleniyor.

Çocuk güvenliği grupları reşit olmayanların internet üzerinden bu tür içeriklere ulaşmasının çok kolay olduğunu vurgulayarak bir süredir porno siteler için yaş doğrulaması uygulanmasını talep ediyordu.

Yasayla ayrıca kurallara uymayan porno sitelere erişim engeli de getirilebilecek.