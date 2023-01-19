ABD’li şirketler, ekonomik büyüme hakkında kötümser

ABD Merkez Bankası’nın (FED) dün yayımlanan Beige Book raporu ABD’de enflasyon kaynaklı baskıların yavaşladığını gösteren belirtiler görüldüğünü ama merkez bankası adımlarının ekonomik büyüme üzerinde oluşturduğu baskı nedeniyle ekonomik aktivitenin yavaşladığını gösterdi.

Ülkeyi oluşturan 12 bölgenin beşi ekonomik aktivitede son birkaç haftada hafif artış görüldüğünü, altısı herhangi bir değişiklik olmadığını ya da hafif yavaşlama görüldüğünü bildirdi. Bir bölgede ise keskin düşüş kaydedildi.

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12 bölgede 9 Ocak’a kadar yapılan anketlerin bir araya getirildiği raporda, “Katılımcılar genel olarak gelecek aylarda hafif bir büyüme bekliyor” ifadeleri yer aldı.

Beige Book raporu son haftalarda yayımlanan ve çok yükselen enflasyonun artık düzenli gerileme patikasına girdiği beklentilerini kuvvetlendiren verilerin ardından yayımlandı. Söz konusu veriler çalışan ücretlerindeki artışın hafiflediğini ve iş yerlerinin çalışan arayışının hafiflediğini gösterdi.

Enflasyonda düşüşün başladığına işaret eden bu gelişmeler ancak Fed’in attığı, ekonomi genelinde talebi azaltacak adımlardan sonra meydana geldi.