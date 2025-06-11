ABD'li rapçi Macklemore'un evi soyuldu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi ve Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği yürütme kurulu üyesi Mustafa Keskin’in Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Tesisleriyle ilgili peş peşe yaptığı iki başvuruda ‘çifte standart’ uyguladı.