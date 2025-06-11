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Yaramazlara biraz batar!

ABD'li rapçi Macklemore'un evi soyuldu

‘Macklemore’ diye tanınan ve son dönemde Filistin’e desteğiyle bilinen rapçi Benjamin Hammond Haggerty’in ABD’nin Seattle eyaletindeki evi soyuldu.

Macklemore. Fotoğraf: AA

Yerel medyadaki haberlere göre olay sırasında evde Macklemore’un çocukları ve bir kadın bakıcı bulunuyordu.


Evde çocuklarla ilgilenen bakıcı, Macklemore’un çocuklarının uyuduğu sırada iki kişinin bahçe kapısından içeri girdiğini, içlerinden birinin kendisine sprey sıktığını söyledi.

Seattle Polis Departmanı, iki kişiden birinin bakıcıyı etkisiz hale getirdiğini, diğerininse binlerce dolar değerinde eşya çaldığını açıkladı.

Bakıcı kadının kurtulup polise araması üzerine hırsızların kaçtığı belirtildi. Rapçinin çocuklarının durumunun iyi olduğu ve olaydan yara almadan kurtuldukları bildirildi.

Filistin’e desteğini çok kez yinelemişti

2000’lerden bu yana müzik yapan Macklemore, 7 Kasım 2023’te İsrail’in Gazze’ye saldırılarını eleştiren bir mesaj paylaşmıştı.

2 Haziran 2024’te Almanya’daki konserinde de Filistin’e desteğini yinelemiş, ardından 20 Eylül 2024’te yayınladığı ‘Hind’s Hall 2’ adlı şarkıda birçok Filistinli sanatçıyla işbirliği yapmıştı.

Macklemore, şarkıdan elde edilen tüm geliri BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) bağışlayacağını açıklamıştı.

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