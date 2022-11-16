ABD’li oyuncu, ‘yol öfkesi’ mağduru

Eski model ve oyuncu Denise Richards ve kocası Aaron Phypers, Los Angeles’ta trafikte çıkan kavgada silahlı saldırıya uğradı. Çift yara almadı.

Fotoğraf (soldaki) Denise Richards /Instagram, (sağdaki) TMZ

Denise Richards ve Aaron Phypers, önceki gün Phypers’ın kullandığı araçla bir film çekimi için Popsicle Stüdyosu’na giderken öfkeli bir sürücünün silahlı saldırısına uğradı.

TMZ’nin haberine göre, Phypers yolu bulmakta zorlanınca otomobili yavaşlattı ve arkadaki sürücüyü sinirlendirdi. Sürücü sinirlenerek çiftin aracını sıkıştırdı. Phypers sürücünün geçmesine izin verdi, ancak konu kapanmadı. Öfkeli sürücü araca ateş etti ve arkadan hafifçe çarptı.

Bir kavrama olarak ‘Yol öfkesi’

Trafik kaynaklı şiddet olayları, bir alt kategori olarak ‘yol öfkesi’ (road rage) şeklinde tanımlanıyor. Kavramı ilk kez 1988’de Los Angeles’ın yerel haber kanalı KTLA’deki spikerler, otoyolda yaşanan bir dizi şiddet olayından sonra kullandı. 10 yıl sonra The Atlantic dergisi, halkın ‘yol öfkesi’ olarak adlandırdığı davranışlarla ilgili raporlarda bir artış kaydetti.