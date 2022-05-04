ABD’li komedyen Dave Chappelle sahnede saldırıya uğradı

ABD’de transfobik yorumları nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan komedyen Dave Chappelle sahnede saldırıya uğradı.

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BBC’nin görüştüğü Los Angeles polis departmanı sözcüsü saldırganın ucunda bıçak olan sahte bir tabancası olduğunu bildirdi.

Komedyen Chappelle herhangi bir yara almazken saldırgan tedavi için hastaneye götürüldü.

Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan olay sırasında komedyen ‘Netflix is A Joke’ etkinliği için sahnedeydi. Koşarak komedyenin üzerine atlamasının ardından güvenlik görevlileri tarafından sahneden indirildi.

23 yaşındaki saldırganın kimliği Isaiah Lee olarak açıklandı. 30 bin dolar kefaletle serbest bırakılmak üzere gözaltında tutuluyor.

‘Will Smith miydi o’

Etkinlikte bulunan diğer bir komedyen Chris Rock ise sahneye çıkarak “Will Smith miydi o” diye şaka yaptı. Rock mart ayında Oscar töreninde sahnedeyken Will Smith’in eşi Jada Pinkett hakkında yaptığı uygunsuz şakanın ardından Smith’ten tokat yemişti.

Olay sonrası kendisine saldıranın trans bir adam olduğu konusunda ‘şaka‘ yapan Chapelle geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkarmadığını da göstermiş oldu.

Twitter kullanıcıları komedyeni bu ‘şaka‘sı nedeniyle de eleştirdi.

Chappelle geçen yıl Netflix’te yayınlanan gösterisinde yer alan transfobik ifadeler nedeniyle eleştirilmiş, platformun gösteriyi kaldırması için protesto düzenlenmişti.