AB’den Musk’ın ‘Kuş özgür kaldı’ mesajına yanıt: Kuş bizim kurallarımıza göre uçacak

Avrupa Birliği (AB), ABD’li milyarder Elon Musk’ın sosyal medya platformu Twitter’ı satın almasının ardından paylaştığı, ”Kuş özgür kaldı” mesajına, ”Avrupa’da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak” karşılığını verdi.

Fotoğraf: AA

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk’ın, sosyal medya şirketi Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma süreci dün tamamlanmıştı.

Avrupa Komisyonu iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, Musk’ın ”Kuş özgür kaldı” mesajını alıntılayarak yanıt verdi.

”Avrupa’da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak” diyen Breton mesajında ayrıca Avrupa Birliği’nin Dijital Hizmetler Yasası’na atıf yaparak ‘DSA’ etiketini kullandı.

Bu yasa dijital hizmet sağlayıcılarının ‘nefret söylemi’ gibi yasa dışı olduğuna karar verilen içeriklerin Twitter benzeri dijital hizmet sağlayıcılar tarafından en kısa sürede kaldırılmasını öngörüyor.

Breton, mayıs ayında Musk’la görüştükten sonra yaptıkları açıklamanın videosunu da paylaştı.

Videoda Breton Musk’a, AB’nin Dijital Hizmetler Yasası’nı açıkladığını söylüyor. Musk da Breton’a, ”Söylediğiniz her şeye katılıyorum” karşılığını veriyor.