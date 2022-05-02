AB’den Apple’a ‘mobil ödemede tekelcilik’ suçlaması

Avrupa Birliği (AB), teknoloji firması Apple’ı, pazardaki hakim konumunu kullanarak Apple Pay adlı mobil ödeme sistemine rakiplerinin erişimini kısıtlamakla suçladı.

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Avrupa Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager şunları söyledi: ‘‘Apple, diğer firmaları oyundan dışlayarak adil olmayan şekilde Apple Pay adlı cüzdanlarını rekabetten korumuştur. Bu durum ispatlanırsa şirketin davranışı pazardaki hakim konumun kötüye kullanılması anlamına gelecektir. Bu da bizim kanunlarımıza göre yasa dışıdır.”

İlk incelemelerinde Apple’ın rekabeti kısıtladığı sonucuna ulaştıklarını belirten Vestager, “Apple’ın cihazlarında rakip mobil cüzdan çözümleri geliştirilmesi için gerekli teknolojilere üçüncü tarafların erişimini sınırlandırdığına yönelik göstergeler bulunuyor” dedi.

Komisyon, tekelcilik karşıtı kuralların ihlaliyle ilgili soruşturma çerçevesinde şirkete bir itiraz bildirimi yolladı. Şirketin rekabeti engellediği ve tekel konumunu haksız şekilde kullandığı kanıtlanırsa ağır ceza kesilebilir.

Komisyon, 2020’de Apple’ın ödeme hizmeti ve uygulama mağazasının rekabet kurallarına uyup uymadığını belirlemek üzere soruşturma başlatmıştı.