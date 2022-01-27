AB’deki ‘ilk kapanma’da azalan hava kirliliği en az 800 hayat kurtarmış olabilir

Raporda ayrıca, Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu Profesörü Rochelle Schneider’in “Bu çalışma, şehirlerdeki hava kalitesinin insan ve çevre sağlığı için artırılması gerektiği mesajını veriyor” ifadesine yer verildi.

NO2’nin bazı solunum ve kalp rahatsızlıklarıyla bağlantılı olduğu ve Avrupa Çevre Ajansı’na (AÇA) göre, AB’de her yıl 50 bin erken ölümden sorumlu olduğu biliniyor.

AÇA, Aralık 2021’de 2019’da AB genelinde söz konusu madde nedeniyle yaklaşık 307 bin erken ölüm yaşandığını açıklamıştı. Ajans, AB’de hava kalitesinde Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği standarda ulaşılmış olsaydı bunlardan en az yüzde 58’inin önlenebileceğini duyurmuştu. Ajans ayrıca, 2021’de AB’de analiz ettiği 323 kentin yarısından fazlasında hava kalitesinin kötü olduğunu tespit etmişti.