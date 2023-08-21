ABD’den vatandaşlarına çağrı: Belarus’u derhal terk edin

ABD’nin Minsk Büyükelçiliği, “Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli” çağrısında bulundu.

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AA’nın haberine göre ABD’nin Minsk Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Litvanya’nın Belarus’la bazı sınır kapılarını kapatma kararı aldığı anımsatıldı.

Belarus’a komşu başka Avrupa ülkelerinin de benzer kararlar alabileceğine işaret edilen açıklamada, “Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri, Belarus’la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler. Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli” ifadelerine yer verildi.

ABD vatandaşlarına Belarus’a seyahat düzenlememeleri uyarısında da bulunulan açıklamada, ABD’nin Minsk Büyükelçiliği’nin ülkedeki ABD vatandaşlarına sağlayabileceği yardımın da sınırlı düzeyde olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına Rusya ve Ukrayna’ya seyahat düzenlenmemesi uyarısı da yer aldı.