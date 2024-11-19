ABD’den Türkiye’ye: Hamas’la eskisi gibi iş yapılamayacağını açıkça ifade edeceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü “Türkiye hükümetine de Hamas’la artık eskisi gibi iş yapılamayacağını açıkça ifade edeceğiz” dedi.

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İsrail’den yayın yapan Times of Israel haber portalı, 2012’den beri Katar’da bulunan Hamas siyasi bürosunun lider kadrosunun Türkiye’ye taşındığını iddia etmişti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarıysa haberi yalanlamış, Hamas siyasi büro üyelerinin sadece zaman zaman Türkiye’yi ziyaret ettiğini açıklamıştı.

DW Türkçe‘nin aktardığına göre gazetecilere konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller buna dair haberleri gördüğünü ancak iddiaları reddedebilecek konumda olmadığını söyledi.

‘Böyle bir terör örgütünün liderlerinin dünyanın hiçbir yerinde rahatça yaşamaması gerektiğine inandıklarını’ belirten Miller şöyle devam etti:

“Bu elbette kilit önemdeki müttefiklerimizden, ortaklarımızdan birinin büyük bir kentini de kapsıyor Dünyadaki tüm ülkelere yaptığımız gibi Türkiye hükümetine de Hamas’la artık eskisi gibi iş yapılamayacağını açıkça ifade edeceğiz.”