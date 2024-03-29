ABD'den İsrail'e 'sessiz sedasız' dev askeri sevkiyat

Gazze’de ateşkes için çabaladığını savunan Biden yönetiminin, Kongre’yi bile bilgilendirmeden İsrail’e milyarlarca dolarlık askeri sevkiyata onay verdiği öğrenildi.

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ABD yönetimi son zamanlarda Gazze’de ateşkes için çabaladığını savunsa da saldırıyı daha da ağırlaştıracak bir karara imza attı.

Washington Post (WP) gazetesinin Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre Biden yönetimi kısa süre önce İsrail’e yeni askeri sevkiyat için onay verdi.

Yönetimin 2,5 milyar dolarlık (80 trilyon 953 milyar 400 milyon lira) sevkiyatı Kongre’ye bildirmeden ve kamuoyuna duyurmadan onayladığı kaydedildi.

Sevkiyatta neler var?

Sevkiyat listesinde 25 F-35 savaş uçağı, uçak motorları, bin 800 adet MK84 güdümsüz bomba ve 500 adet MK82 güdümsüz bomba var.

Pakette MK84 ve MK82 bombalarının yanı sıra başka mühimmatlar da bulunuyor.

WP’ye konuyla ilgili konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, “İsrail’in kendini savunma hakkını desteklemeyi sürdürüyoruz” dedi.

Şubatta alınan karara göre ABD herhangi bir ülkeye sevkiyat için ‘uluslararası hukuka uygun hareket etme’ güvencesi isteyecekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de savaş hukuku ihlali iddiaları üzerine İsrail’in ‘uluslararası hukuka uygun şekilde savaş yürüttüğü’ açıklamasını yapmıştı.

Ne olmuştu?

İsrail’in Gazze’de 7 Ekim 2023’ten beri sürdürdüğü ağır saldırı ve abluka nedeniyle en az 32 bin kişinin yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) sık sık yüz binlerce kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.

Bölgedeki sağlık yetkililerine göre son zamanlarda açlık, susuzluk ve ilaçsızlık nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti.

Böyle bir dönemde İsrail bir de yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin son sığınağı olan Gazze’nin güneyindeki Refah kentine saldırmaya hazırlanıyor.

ABD oluşan uluslararası baskı nedeniyle İsrail’i bundan vazgeçirmek için çabaladığını öne sürüyor.

Ancak buna rağmen sevkiyata izin verilmesi, açıklamaların tepkileri dindirmeye yönelik olduğu yorumunu öne çıkıyor.