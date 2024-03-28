Gazze'de açlık ve ilaçsızlıktan ölenlerin sayısı 30'a çıktı

İsrail’in yardım girişini engellediği Gazze’de açlık, susuzluk ve ilaç eksikliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi.

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İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri sürdürdüğü ağır saldırılar nedeniyle en az 32 bin kişi can verdi. Bunun dışında bir de son zamanlarda açlıktan ölüm vakaları artmaya başladı.

AA’nın kentteki sağlık kaynaklarından aktardığına göre Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’nde bir çocuk daha açlık, susuzluk ve ilaç eksikliğinden yaşamını yitirdi.

Böylece kentte bu gerekçelerle ölenlerin sayısı çoğu çocuk olmak üzere 30’a çıktı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi kurumlar İsrail’in ablukası nedeniyle yüz binlerce kişinin de kıtlıkla karşı karşıya olduğuna dikkat çekmişti.

İsrail, özellikle karadan gelen yardım girişlerini engelliyor.

Bu nedenle son dönemde havadan uçaklarla yardım gönderilse de bu çok yetersiz kalıyor.