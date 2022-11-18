ABD’den 13 şirkete ‘İran’ yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırıma tabi İran’ın petrol ve petrokimya şirketlerinin ürünlerinin Doğu Asya’daki alıcılara satışını kolaylaştıran farklı ülkelerde 13 şirkete yaptırım uyguladı.

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OFAC, haziranda İran Körfezi Petrokimya Sanayi Ticaret AŞ (PGPICC) ve Triliance Petrokimya, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), onun pazarlama şirketi Naftiran Intertrade Şirketi (NICO) dahil petrol ve petrokimya ürünlerini üreten şirketlere uyguladığı yaptırımları delen şirketlere de yaptırım uygulamaya başladı.

Ofisten yapılan açıklamada, “Bugünkü adım, Haziran 2022’den bu yana İran’ın yasa dışı petrol ve petrokimya ticaretini hedef alan beşinci tur yaptırım oldu, bu da yaptırımdan kaçınma çabalarını hedef alma kararlılığımızı gösteriyor” denildi.

PGPICC’e yönelik yaptırımları aşmaya çalışan şirketlere ilişkin şunlar belirtildi: “Merkezi Dubai’de olan ve daha önce ME Access Technology General Trading FZE olarak bilinen Access Technology Trading Limited Şirketi, Çin’e sevk edilmek üzere PGPICC’den on milyonlarca dolar değerinde petrokimya satın aldı. 2022 boyunca, Hong Kong merkezli Highline Logistic HK Limited Şirketi, PGPICC’nin işlemlerdeki rolünü gizleyen Access Technology dahil olmak üzere müşterilerden milyonlarca dolar almasını sağlayan bir paravan şirket olarak hizmet etti. İşlemlerdeki rollerini daha da gizlemek için PGPICC ve Access Technology gibi iş ortakları, kara para aklamayla mücadele denetimlerinden kaçınmak için faturaları değiştirdi. Ek olarak, 2021’in sonlarından bu yana Dubai merkezli Monch General Trading Limited Şirketi. PGPICC’den Çin’e satış yapmak için 10 milyon dolardan fazla petrokimya ürünleri satın aldı.”

PGPICC’den 2021’den bu yana milyonlarca dolar değerinde binlerce ton petrokimya satın alan Hong Kong merkezli Hong Kong Aeonian Complex şirketinin yaptırım listesine eklendiği kaydedilen açıklamada, bu şirketin, PGPICC’nin bu işlemlerdeki rolünü gizlemek için yine Hong Kong merkezli Torgan Limited Şirketi gibi paravan şirketler aracılığıyla PGPICC’ye ödeme yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, 2022’nin başından beri Torgan’ın, yabancı müşterilere petrokimya satışları için PGPICC adına ödemeler aldığı ifade edilirken, Çin merkezli Zhejiang Wonder İthalat ve İhracat Şirketi PGPICC’den petrokimya satın aldığı ve bir PGPICC paravan şirketi aracılığıyla ödeme yaptığı aktarıldı.

Triliance şirketinin yaptırımlarını aşan şirketler ise başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Asian Zone Trading, Kharg Petrochemical , Petrokick, Galaxy Petrochemical şirketleri olarak sıralandı.

Açıklamada “Şubat 2021’de Triliance, BAE’ye yönelik olarak Kharg Petrochemical’dan İran kaynaklı milyonlarca dolar değerinde nafta satışına aracılık etti, fonların kaynağını ve işlemlere taraf olan kuruluşları gizlemek için Galaxy Petrochemical’ı bir paravan şirket olarak kullandı. 2022’nin başlarında Triliance, çoğu BAE’ye bağlı olan on milyonlarca dolar değerindeki on binlerce ton İran naftasının ödemelerini almak için BAE merkezli Newton Trading’i kullandı” denildi.

Triliance’ın Kasım 2021’den bu yana on binlerce ton parafin satışı için BAE merkezli Sum Five Petrochemicals Trading şirketinin sahip olduğu hesaplara milyonlarca dolar ödediği kaydedilen açıklamada, daha önce Triliance’ın bir paravanı olan Edgar Commercial Solutions şirketinin binlerce ton düşük yoğunluklu polietilen satışı için fon almak amacıyla Hong Kong merkezli Barza Style & Mode şirketinin hesabını kullandığı ifade edildi.

Diğer taraftan, Uteliz Resources şirketinin Triliance’a 5 Kasım 2018’de uygulanan yaptırımların sonrasında, şirkete maddi yardımda bulunan, sponsorluk yapan veya teknolojik destek hizmetler sağladığı için yaptırım listesine alındığı belirtildi.

OFAC açıklamasında ayrıca, 2021’in sonlarında, Çin merkezli East Asia Trading İhtalat ve İhracat Şirketinin, NIOC ve NICO için yabancı bir müşteriye petrol sevkiyatını kolaylaştırdığı gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiği bildirildi.