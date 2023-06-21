ABD’deki Türk fonuna 18 ayın en yüksek girişi

Yatırımcılar, ABD’de Türk hisseleri için şemsiye yatırım fonu işlevi (ETF) gören iShares MSCI Türkiye’den (TUR) 15,6 milyon dolarlık net alım yaptı.

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Seçimler sonrası ‘rasyonel politika’ mesajlarının verildiği Türkiye ekonomisiyle ilgili olarak gözler, yarınki Merkez Bankası toplantısına çevrilmiş durumda. MB’nin faizleri artırması beklenirken tahminler yüzde 15-40 arasında değişiyor.

Toplantı öncesi ABD’de işlem gören Türkiye borsa yatırım fonuna 18 ayın en yüksek girişi gerçekleşti.

Bloomberg HT’nin haberine göre yatırımcılar New York’ta işlem gören iShares MSCI Türkiye ETF’sinden 15,6 milyon dolarlık net alım yaptı.

Fona 20 Aralık 2021’de 25 milyon dolarlık giriş gerçekleşmiş bu da son yılların en büyük rekorlarından biri olmuştu.