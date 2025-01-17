ABD'deki başkanlık kararnamesinden Türkiye'ye yaptırım bölümleri çıkarıldı

Türkiye’ye 2019’deki ‘Barış Pınarı Harekatı’nın ardından yaptırım öngören başkanlık kararnamesi Suriye’deki güncel duruma göre revize edildi. ABD Başkanı Joe Biden, yeni başkanlık kararnamesiyle önceki metindeki Türkiye’yle ilgili tüm ifadeleri çıkardı.

Beyaz Saray. Fotoğraf: Unsplash

Biden, Suriye’deki güncel duruma ilişkin ilave düzenlemelerin yer aldığı 14142 sayılı yeni başkanlık kararnamesini imzaladığını Kongre’ye bildirdi.

Yeni kararnamede, 14 Ekim 2019’da dönemin başkanı Donald Trump’ın imzasıyla yayınlanan 13894 sayılı kararname revize edilerek önceki metinde yer alan Türkiye’yle ilgili tüm ifadeleri çıkarıldı.

Kongreye gönderdiği bildirimde Biden, Suriye’deki durumun 2019’dan bu yana ciddi şekilde değiştiğini ve o kararnameye konu (Türkiye’nin) askeri operasyonuyla ilgili gündemin geride kaldığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu kararname, 13894 sayılı başkanlık kararnamesinde atıf yapılan bazı operasyonların beş yıl önce sona ermiş olduğu gerçeğine dayanarak o kararnamede asgari değişiklikler yapmaktadır.

Özellikle, düzenlenen yeni kararname kapsamında ABD, Suriye’nin barışı ve güvenliğini, istikrarını veya toprak bütünlüğünü tehdit eden ya da ciddi insan hakları ihlallerine neden olan, bu tür eylem veya politikalara doğrudan ya da dolaylı olarak katılan veya katılmaya teşebbüs eden kişilere yaptırım uygulama hakkını korumaktadır.”

Dönemin ABD başkanı Trump’ın imzasıyla 14 Ekim 2019’da yayınlanan başkanlık kararnamesinde Türkiye’nin Suriye’ye ‘Barış Pınarı Harekatı’ dolayısıyla yaptırım öngörülmüştü.

Bu kapsamda ABD yönetimi, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yaptırım kararı almıştı.

Harekatın sona ermesiyle Trump, 23 Ekim 2019’da bu yaptırımların kaldırılması talimatını vermişti.