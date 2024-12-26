ABD'de yumurta endüstrisi her yıl 350 milyon erkek civcivi öldürüyor

ABD’de her yıl yaklaşık 350 milyon erkek civciv, yumurta endüstrisi tarafından neredeyse bir günlükken öldürülüyor. Erkek civcivler yumurta üretmedikleri için ‘maddi açıdan değerli’ görülmüyor.

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Euronews Türkçe‘nin aktardığına göre uygulama uzun süredir hayvan hakları savunucularının tepkisini çekiyor. Ancak yeni keşfedilen bir araç kuluçkahanelerde milyonlarca döllenmiş yumurtanın içine hızlıca bakıp erkek embriyoları tespit edebiliyor. Böylece bu embriyolar civcive dönüşmeden ayrılıyor.

Söz konusu uygulama, bu ay içinde ülkenin en büyük civciv kuluçkahanesi olan ve günde yaklaşık 387 bin yumurta işleyen Iowa’da kullanılmaya başlandı.

Alman Agri Advanced Technologies şirketi, SUV büyüklüğündeki makineyi geliştirmek için 10 yıldan fazla çalıştı. Şirketin genel müdürü Jörg Hurlin, “Artık etik şekilde üretilmiş yumurtalarımız var ve bunlar için gerçekten kendimizi iyi hissedebiliriz” dedi.

‘Cheggy’ adı verilen makine, saatte 25 bin yumurta işleyebiliyor Iowa’nın Wilton kentinde ve Teksas’taki Hy-Line North America’ya ait kuluçkahanelerde iki Cheggy sistemi kuruldu.

Ancak sistem, yalnızca kahverengi yumurtalarda işe yarıyor. Beyaz yumurtalarda, erkek ve dişi civcivler benzer renkli tüylere sahip olduğu için cinsiyet belirlenemiyor.

Bu durum Avrupa’da sorun oluşturmuyor çünkü marketlerdeki yumurtaların çoğu kahverengi. Ancak ABD’de, Amerikan Yumurta Kurulu’na göre yüzde 81 oranında beyaz yumurta satılıyor.

Ülkede kahverengi yumurtalarsa özellikle organik ürünleri tercih eden tüketiciler tarafından tüketiliyor.

Şirketin gelecek beş yılda beyaz yumurtalarda da embriyo cinsiyetini belirleyebileceği tahmin ediliyor.

Kafessiz ya da serbest gezen tavuk yumurtalarını satın alan Amerikalılar bile her yıl yüz milyonlarca erkek civcivin öldürüldüğünü bilmiyor.

Bu civcivler dönerek hareket eden bıçaklarla ve ‘maceration’ adı verilen bir süreçle öldürülüyor. Bu korkunç yöntem, endüstri tarafından uzun süre ‘en insancıl alternatif’ olarak sunuldu.